Самоизоляция в Саратове: где купить канцтовары и сантехнику

17 Май 2020 2020-05-17T10:16:00+03:00

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В министерстве экономического развития Саратовской области гражданам дали ответы на вопросы о приобретении некоторых товаров, оказании услуг.

Об этом сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область».

Если вашему питомцу нужна помощь врача или прививка, в этом нет преград. Работа ветеринарных клиник не ограничивается.

Можно отнести в ремонт свою одежду, обувь, бытовую технику. Оказание услуг разрешено, но не на дому и при условии соблюдения установленных требований.

Канцтовары и сантехнику можно купить в некоторых неспециализированных магазинах и торговых центрах. Рассматривается вопрос по снятию ограничительных мер и включения в список организаций, которым можно работать, торговых точек, где доступны к приобретению эти товары.

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ИСТОЧНИК KP.RU