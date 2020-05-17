Рассказавшего о нарушении масочного режима саратовца местные жители назвали «стукачом»

17 Май 2020 2020-05-17T10:10:53+03:00

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Вчера, 16 мая, Игорь Ларин рассказал в паблике «Саратов Life» соцсети «ВКонакте» о нарушении масочного режима.

Мужчина опубликовал снимок, который сделал в этот же день в 9:43 в маршрутке №55 А.

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- Водитель и пассажиры находятся без масок, хотя уведомление, где сказано про масочный режим в общественном транспорте, висит в салоне. Разве масочный режим отменили? — поинтересовался гражданин.

- Сколько вас с телефонами вылезло, все правильные такие, — написал в комментариях Максим Сторожук.

- А вы у людей спросили, можно ли их фотографировать и в сеть выкладывать? — поддержала Елизавета Яковлева.

- Стукач на стукаче, а ты сам-то в маске? Умник, — высказалась Анна Харитонова.

Некоторые местные жители написали, что не собираются носить маски и не начинали этого делать.

-Человек проявил свою гражданскую позицию. А тут комментарии только о том, что стукач и прочее. Я не в восторге от этого масочного режима, но серьезно не понимаю такой позиции. Изнасилует или убьет кто-то ваших детей, матерей, сестёр и будет мимо идти человек. Помочь не успеет... Но в полицию не пойдет, он же не стукач какой. Скажете разные вещи? Большое начинается с малого. Если было бы больше стукачей, то глядишь перестали бы нарушать ПДД, брать взятки и прочее, — встал на защиту мужчины Руслан Цорь.

В основном саратовцы высмеивали автора публикации, а некоторые даже сказали, что за такие снимки могут и побить.

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ИСТОЧНИК KP.RU