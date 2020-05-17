В Саратовской области 55 УК отказались дезинфицировать подъезды
ГЖИ передала в прокуратуру сведения о 55 УК, которые не исполнили предостережения об уборке подъездов.
- За сегодняшний день в Саратове санобработка прошла в 380 домах, в Энгельсском районе – 329, в Балаковском – 458, в Балашовском – 128, — сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область».
Инспекция мониторит, проводится ли дезинфекция и уборка в домах.
С начала месяца были обработаны 8973 домов в Саратовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU