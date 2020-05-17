Коронавирус в Саратове, последние новости на 17 мая 2020: 121 новый случай

17 Май 2020 2020-05-17T09:30:29+03:00

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Сегодня, 17 мая, по статистике на 9:00 стало известно о 121 случае заражения коронавирусом в Саратовской области.

По данным оперштаба, всего заболели в регионе 1754 человек, выздоровел 421, за сутки — 35 пациентов.

Новой инфекцией заразились 27 саратовцев, 15 жителей Марксовского района, по девять из Балашовского и Балаковского, по восемь из Энгельсского Вольского, Дергачевского, семь из Татищевского, шесть из Краснокутского, пять из Романовского, по три из Аркадакского и Базарно-Карабулакского, по два из Ртищевского, Самойловского, Петровского, по одному из Новоузенского, Саратовского, Озинского, Новобурасского, Пугачевского, Ровенского, Красноармейского районов.

В Марксовском районе выявленные пациенты относятся к группе контактных и не привязаны к одному очагу.

Среди заболевших 56 контактных лиц, пять прибывших с других территорий, 60 с неустановленным источником заражения. С признаками ОРВИ 22 пациента, с пневмонией 55, бессимптомным течением 44.

Не исполнилось и 14 лет 12 заболевшим, семерым от 20 до 29 лет, 14 в возрасте от 30 до 39 лет, девятерым от 40 до 49 лет, 41 в возрасте от 50 до 59 лет, 36 старше 60.

Пациенты находятся под наблюдением врачей, определен круг их контактных лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU