В Саратове и Энгельсе можно бесплатно привить кошек и собак

17 Май 2020 2020-05-17T08:50:45+03:00

Изменить размер текста: A A

До конца мая в Саратове и Энгельсе работают мобильные пункты с ветврачами, где можно бесплатно привить своего питомца от бешенства.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии правительства Саратовской области, вакцинация бесплатна.

Публикуем список адресов, где можно это сделать:

.

.

В районах области прививки делают в рамках подворных обходов во время плановых противоэпизоотических мероприятий. Иммунизации подвергаются не только кошки и собаки, но и сельскохозяйственные животные.

Процедуру можно совершить в государственных ветеринарных лечебницах.

В Саратове это участковая лечебница №1 на Огородной 31 «Б», телефон: 94-52-87, участковая лечебница №2 на Соколовой 314, телефон 94-52-87 и участковая лечебница №3 на Шехурдина 1, позвонить туда можно по номеру 94-52-87.

При вакцинации владельцев животных просят надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU