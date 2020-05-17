В Саратове и Энгельсе можно бесплатно привить кошек и собак
До конца мая в Саратове и Энгельсе работают мобильные пункты с ветврачами, где можно бесплатно привить своего питомца от бешенства.
Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии правительства Саратовской области, вакцинация бесплатна.
Публикуем список адресов, где можно это сделать:
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В районах области прививки делают в рамках подворных обходов во время плановых противоэпизоотических мероприятий. Иммунизации подвергаются не только кошки и собаки, но и сельскохозяйственные животные.
Процедуру можно совершить в государственных ветеринарных лечебницах.
В Саратове это участковая лечебница №1 на Огородной 31 «Б», телефон: 94-52-87, участковая лечебница №2 на Соколовой 314, телефон 94-52-87 и участковая лечебница №3 на Шехурдина 1, позвонить туда можно по номеру 94-52-87.
При вакцинации владельцев животных просят надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU