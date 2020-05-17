В машинах Саратова ищут непристегнутых детей
В Саратове со вчерашнего дня и до 19 мая проходит рейд «Дети-пассажиры».
Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, проверяется, пристегивают ли водители несовершеннолетних пассажиров.
Напомним, если ребенку от 7 до 12 лет, его можно перевозить на заднем сидении в автокресле или только пристегнув ремнем. До семилетнего возраста сзади несовершеннолетнего можно возить в кресле.
В машине с ремнями безопасности дети до 12 лет спереди могут ехать только в специальном удерживающем устройстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU