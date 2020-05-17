В машинах Саратова ищут непристегнутых детей

17 Май 2020 2020-05-17T08:51:29+03:00

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В Саратове со вчерашнего дня и до 19 мая проходит рейд «Дети-пассажиры».

Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, проверяется, пристегивают ли водители несовершеннолетних пассажиров.

Напомним, если ребенку от 7 до 12 лет, его можно перевозить на заднем сидении в автокресле или только пристегнув ремнем. До семилетнего возраста сзади несовершеннолетнего можно возить в кресле.

В машине с ремнями безопасности дети до 12 лет спереди могут ехать только в специальном удерживающем устройстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU