Житель Энгельса постирал полосатого кота в машинке и снял это на видео

17 Май 2020 2020-05-17T08:31:20+03:00

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Вчера, 16 мая, в паблике «ПЛОХИЕ НОВОСТИ 18+» соцсети «ВКонтакте» появились шокирующие материалы от жителя Энгельса.

- Пьяный 37-летний мужчина решил снять эффектное видео, для чего постирал кота. По нашим данным, животное получило многочисленные травмы. Надеемся, правоохранители заинтересуются историей и будет возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», — написал автор поста Дамир Ахметсафин.

К публикации приложены кадры, на которой под музыку полосатый кот вместе с вещами стирается в машинке вместе с вещами. Животное пытается понять, что происходит, увидеть, что за стеклом, но только падает — снова и снова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/779545" frameborder="0"></iframe> Житель Энгельса постирал кота.

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ИСТОЧНИК KP.RU