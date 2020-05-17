Житель Энгельса постирал полосатого кота в машинке и снял это на видео
Вчера, 16 мая, в паблике «ПЛОХИЕ НОВОСТИ 18+» соцсети «ВКонтакте» появились шокирующие материалы от жителя Энгельса.
- Пьяный 37-летний мужчина решил снять эффектное видео, для чего постирал кота. По нашим данным, животное получило многочисленные травмы. Надеемся, правоохранители заинтересуются историей и будет возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», — написал автор поста Дамир Ахметсафин.
К публикации приложены кадры, на которой под музыку полосатый кот вместе с вещами стирается в машинке вместе с вещами. Животное пытается понять, что происходит, увидеть, что за стеклом, но только падает — снова и снова.
Житель Энгельса постирал кота.
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ИСТОЧНИК KP.RU