МФЦ начинают работу в Саратовской области
Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин подписал постановление об открытии на территории области многофункциональных центров. Ранее они были закрыты в условиях распространения коронавируса.
Работать центры будут с рядом ограничений. Во-первых, прийти туда можно только по предварительной записи. А записаться можно по телефону, но не ранее, чем на следующий день. Одновременно подать документы можно только на одну услугу – собрать материалы для нескольких запросов сразу не получиться.
При входе список посетителей будут сверять с записавшимися заранее.
Приходить можно только в назначенное время и в защитной маске без них, а также людям, которых нет в списке вход запрещен.
Записаться на прием можно на официальном сайте mfc64.ru или в мобильном приложении «Мои Документы Онлайн» или по телефону (8452) 73-80-11.
Уточнить график работы МФЦ, получить удаленную консультацию или осуществить предварительную запись можно по телефону (8452) 65-39-69.
При этом в Краснокутском и Самойловском районах МФЦ пока работать не будут из-за введенного ранее карантина по коронавирусу.
ИСТОЧНИК KP.RU