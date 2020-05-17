2020-05-16T22:25:58+03:00
Общество

МФЦ начинают работу в Саратовской области

Не откроются они только в Самойловском и Краснокутском районе
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Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин подписал постановление об открытии на территории области многофункциональных центров. Ранее они были закрыты в условиях распространения коронавируса.

Работать центры будут с рядом ограничений. Во-первых, прийти туда можно только по предварительной записи. А записаться можно по телефону, но не ранее, чем на следующий день. Одновременно подать документы можно только на одну услугу – собрать материалы для нескольких запросов сразу не получиться.

При входе список посетителей будут сверять с записавшимися заранее.

Приходить можно только в назначенное время и в защитной маске без них, а также людям, которых нет в списке вход запрещен.

Записаться на прием можно на официальном сайте mfc64.ru или в мобильном приложении «Мои Документы Онлайн» или по телефону (8452) 73-80-11.

Уточнить график работы МФЦ, получить удаленную консультацию или осуществить предварительную запись можно по телефону (8452) 65-39-69.

При этом в Краснокутском и Самойловском районах МФЦ пока работать не будут из-за введенного ранее карантина по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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