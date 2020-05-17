2020-05-16T17:41:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 17 мая 2020 года: выявлено 107 случаев

Общее количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области — 1 633
Ольга СИМОНОВА
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За прошедшие сутки, 16 мая, стало известно о 107 новых заболевших коронавирусом в Саратовской области.

Таким образом, общее количество зараженных в регионе составило 1 633 человека. Наибольшее — 352 человека — в Саратове, на втором месте Ершов со 136 заболевшими, на третьем — Красный Кут, где подтвержден 101 случай заражения инфекцией.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

За сутки выздоровело 27 человек, а всего — 386. 31 человек с коронавирусом скончался, из них семеро — непосредственно от COVID-19, остальные — от иных патологий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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