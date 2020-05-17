Саратовцев ждет дождь в воскресенье
Температура поднимется до +17 градусов
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В Саратове сегодня днем, 17 мая, ожидается небольшой дождь.
- Погода будет с переменной облачностью. Ветер подует с северо-запада и запада со скоростью 5–10 м/с и порывами до 14 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.
Температура днем поднимется до +15…+17 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU