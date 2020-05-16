Саратовцев предупреждают о морозах ночью и утром

16 Май 2020 2020-05-16T17:13:58+03:00

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В Саратовской области ночью и утром 17 мая ожидаются заморозки.

- В воздухе и на поверхности почвы будет 0…-2 градуса, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Этим явлениям присвоили оранжевый уровень опасности.

Также завтра днем по области ожидается усиление северо-западного ветра. Порывы достигнут 15 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU