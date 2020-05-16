Коммунальщики не могут начать ремонт в Саратове из-за припаркованной «Нивы»

16 Май 2020 2020-05-16T16:01:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове коммунальщики не могут начать работу из-за припаркованной машины.

Коммунальщики ищут владельца авто

- «Лада Нива 4х4» с госномером А581СС64 стоит на Пугачева, 159, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Всех, кто знает владельца автомобиля, просят позвонить в контакт-центр предприятия по номеру (8452) 32-00-00.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU