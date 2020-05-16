Коммунальщики не могут начать ремонт в Саратове из-за припаркованной «Нивы»
Машина стоит на улице Пугачева
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В Саратове коммунальщики не могут начать работу из-за припаркованной машины.
Коммунальщики ищут владельца авто
- «Лада Нива 4х4» с госномером А581СС64 стоит на Пугачева, 159, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Всех, кто знает владельца автомобиля, просят позвонить в контакт-центр предприятия по номеру (8452) 32-00-00.
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ИСТОЧНИК KP.RU