2020-05-16T16:01:39+03:00
Общество

Коммунальщики не могут начать ремонт в Саратове из-за припаркованной «Нивы»

Машина стоит на улице Пугачева
Ольга Симонова
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В Саратове коммунальщики не могут начать работу из-за припаркованной машины.

Коммунальщики ищут владельца авто

Коммунальщики ищут владельца авто

- «Лада Нива 4х4» с госномером А581СС64 стоит на Пугачева, 159, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Всех, кто знает владельца автомобиля, просят позвонить в контакт-центр предприятия по номеру (8452) 32-00-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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