В Заводском районе отключили воду до вечера
В Заводском районе Саратова сегодня, 16 мая, отключили водоснабжение.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС» это связано с работами подрядной организации на Азина, 53-55.
Так, снижены параметры холодного водоснабжения абонентам на улице Хомяковой, от Азина до Брянского проезда, Южно-Зеленой, Новокрекингской, 1-м проезде Энергетиков, Санаторном проезде, 1-м Акмолинском проезде, нечетной стороне Азина, 49–79, а также в поселке Князевка.
Воду подадут ориентировочно в 20:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU