В Заводском районе отключили воду до вечера

16 Май 2020 2020-05-16T14:10:03+03:00

Это связано с работами на улице Азина

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В Заводском районе Саратова сегодня, 16 мая, отключили водоснабжение.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС» это связано с работами подрядной организации на Азина, 53-55.

Так, снижены параметры холодного водоснабжения абонентам на улице Хомяковой, от Азина до Брянского проезда, Южно-Зеленой, Новокрекингской, 1-м проезде Энергетиков, Санаторном проезде, 1-м Акмолинском проезде, нечетной стороне Азина, 49–79, а также в поселке Князевка.

Воду подадут ориентировочно в 20:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU