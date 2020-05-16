В Энгельсе иномарка на переходе сбила девочку
Ребенок шел по пешеходному переходу
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В Энгельсе Саратовской области сегодня утром, 16 мая, на нерегулируемом пешеходном переходе сбили ребенка.
- По предварительным данным, около 09:30 у дома №57 по улице Степная 57-летний водитель Renault Logan наехал на 12-летнюю девочку, — сообщили в региональной ГИБДД.
Ребенку оказали медпомощь и отпустили.
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ИСТОЧНИК KP.RU