2020-05-16T12:33:41+03:00
Происшествия

В Энгельсе иномарка на переходе сбила девочку

Ребенок шел по пешеходному переходу
Ольга Симонова
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В Энгельсе Саратовской области сегодня утром, 16 мая, на нерегулируемом пешеходном переходе сбили ребенка.

- По предварительным данным, около 09:30 у дома №57 по улице Степная 57-летний водитель Renault Logan наехал на 12-летнюю девочку, — сообщили в региональной ГИБДД.

Ребенку оказали медпомощь и отпустили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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