2020-05-16T12:20:38+03:00
Происшествия

Саратовцев призывают разрезать чужие найденные банковские карты

Хищение денег со счетов грозит уголовной ответственностью
Ольга Симонова
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В Кировском районе Саратова полиция вчера, 15 мая, раскрыла кражу денег с банковской карты.

- С заявлением в отдел 11 мая обратился 22-летний парень. Он рассказал, что с 08:50 по 10:25 кто-то расплачивался картами, которые он потерял у дома №3 по улице Мысникова. Всего злоумышленники потратили почти 9 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Полиция возбудила уголовное дело и задержала 34 и 36-летнего безработных мужчин. Оказалось, что после покупок они выкинули карты в мусорку.

Ранее граждане были не судимы, но теперь попали под подписку о невыезде.

ГУ МВД по Саратовской области просит блокировать карту, если вы потеряли ее или свой телефон.

Правоохранители также напомнили об услуге «мобильный банк»: при смене номера, сообщите об этом в банк. Если вам приходят сообщения о списании средств, когда вы этого не делали, то тоже обратитесь в банк.

- Если вы нашли чужую банковскую карту, лучше всего уничтожить ее, разрезав на маленькие кусочки, — отметили в главке, подметив, что хищение денег со счета грозит уголовной ответственностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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