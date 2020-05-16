Саратовские спасатели искали в старой бочке опасные вещества
В Саратове спасатели горспаса искали в старой бочке аварийно-химические опасные вещества.
- Женщина обнаружила на своей даче в СНТ «Химик» в Заводском районе бочку и обратилась в ГУ МЧС с просьбой обследовать ее, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе горспаса.
Прибывшие специалисты поисково-спасательного подразделения проверили пустую ржавую бочку.
Предполагается, что раньше в бочке хранили горюче-смазочные материалы. Замеры не показали опасных веществ.
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ИСТОЧНИК KP.RU