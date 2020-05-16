Из подъезда в Саратове рецидивист украл велосипед за 45 тыс. рублей

16 Май 2020 2020-05-16T11:52:02+03:00

Парень, находящийся под подпиской о невыезде, продал его неизвестному

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В Октябрьском ра йоне Саратова полиция раскрыла кражу велосипеда GT Aggressor Comp.

- Вечером 7 мая в отдел с заявлением обратилась 37-летняя женщина. Она указала, что транспорт стоимостью 45 тыс. рублей украли в период с 18:00 до 19:00 с третьего этажа подъезда дома на улице Симбирцева, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и выяснили, что преступление совершил находящийся под подпиской о невыезде за аналогичное преступление 24-летний житель поселка Песчаный Калининского района.

Ранее парень уже отбывал наказания за кражи. Велосипед у него не забрали, он продал его неизвестному во Фрунзенском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU