В реке Иргиз найдено тело сельского жителя

16 Май 2020 2020-05-16T11:20:27+03:00

Труп пролежал в воде несколько часов

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В Пугачевском районе Саратовской области утонул мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка по факту гибели 53-летнего мужчины.

Тело было найдено вечером 15 мая возле левого берега реки Иргиз. Его нашли двое мужчин около поселка Садовый Пугачевского района. Они вызвали полицию, и правоохранители вытащили труп из воды.

Выяснилось, что погибший — 53-летний житель этого поселка. Следов насильственной смерти не обнаружено. Предварительно эксперт сделал вывод, что тело пробыло в водоеме не более нескольких часов.

После проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU