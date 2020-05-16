В реке Иргиз найдено тело сельского жителя
В Пугачевском районе Саратовской области утонул мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка по факту гибели 53-летнего мужчины.
Тело было найдено вечером 15 мая возле левого берега реки Иргиз. Его нашли двое мужчин около поселка Садовый Пугачевского района. Они вызвали полицию, и правоохранители вытащили труп из воды.
Выяснилось, что погибший — 53-летний житель этого поселка. Следов насильственной смерти не обнаружено. Предварительно эксперт сделал вывод, что тело пробыло в водоеме не более нескольких часов.
После проверки будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU