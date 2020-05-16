Опубликована новая карта распространения коронавируса в Саратовской области
Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области.
По данным на утро 16 мая в регионе 1 633 зараженных COVID-19.
Наибольшее число зарегистрировано в Саратове (34), а также в Татищевском (18) и Энгельсском (9) районах.
- Значительный рост в Татищевском районе связан с выявлением контактных очагов, — сообщили в оперативном штабе области.
Всего за сутки выявлено 107 новых заболевших.
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ИСТОЧНИК KP.RU