«Т Плюс» перекрыла движение по Бахметьевской и ограничила еще на нескольких улицах
В Саратове сегодня, 16 мая, будет затруднено движение по нескольким улицам из-за работ компании «Т Плюс».
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе, для автомобилей закрыта улица Бахметьевская между Рахова и Чапаева. Там будут копать землю для работ по восстановлению горячего водоснабжения.
Также ограничат движение по следующим улицам:
- Мичурина между Хользунова и Пугачева;
- пересечение Симбирцева и Новоузенской;
- 2-я Садовая — между Степана Разина и Аткарской и между Большой Садовой и Политехнической;
- 2-й Детский проезд между 2-й Садовой и Вяземской;
- 2-я Садовая, 23а.
Везде будут проводиться земляные работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU