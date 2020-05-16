В Балакове реконструируют ФОК имени Коваленко

16 Май 2020 2020-05-16T08:56:57+03:00

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В Саратовской области продолжается реализация федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, министр Александр Абросимов планирует посетить каждый район региона, чтобы обсудить с их главами перспективы развития физической культуры и спорта.

Первым Абросимов посетил Балаковский район.

Напомним, там по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина реализовали проект «Спортивный Балаково». Прошла реконструкция стадионов «Труд», «Корд», «Энергия» и спорткомплекса «Альбатрос».

- Это дало мощный импульс для развития спорта. Сейчас у главы Александра Соловьева много планов по строительству новых объектов. Но начать решили с реконструкции ФОКа им. А. Коваленко. Это единственная ледовая арена в городе, — заявил Абросимов.

При поддержке областного Минспорта район получил более 1 млн рублей на покупку ледозаливочной техники, старая вышла из строя.

- В следующем году в рамках национального проекта Саратовская область получит на хоккей 25 млн рублей. Часть средств направим на покупку нового оборудования для Балакова, — отметил министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов.

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ИСТОЧНИК KP.RU