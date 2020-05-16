2020-05-16T08:16:55+03:00
Происшествия

В Саратове женщина за рулем иномарки врезалась в ВАЗ и попала в больницу

Авария произошла в Заводском районе
Ольга Симонова
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В Заводском районе Саратова вчера вечером, 15 мая, водительница Hyundai Solaris попала в ДТП.

- В 21:35 на Верхней/Орджоникидзе, 131а 32-летняя женщина за рулем иномарки, по предварительным данным, нарушила правила при проезде перекрестков и врезалась в ВАЗ-2112, которым управлял 24-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

Водительницу Hyundai госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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