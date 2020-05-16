В Саратове женщина за рулем иномарки врезалась в ВАЗ и попала в больницу
В Заводском районе Саратова вчера вечером, 15 мая, водительница Hyundai Solaris попала в ДТП.
- В 21:35 на Верхней/Орджоникидзе, 131а 32-летняя женщина за рулем иномарки, по предварительным данным, нарушила правила при проезде перекрестков и врезалась в ВАЗ-2112, которым управлял 24-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.
Водительницу Hyundai госпитализировали.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU