2020-05-15T21:38:44+03:00
Общество

Панков обратился к правоохранителям и налоговикам с просьбой проверить заключение строительных подрядов в Саратовской области

Депутат проанализировал работу строительных предприятий в регионе
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Депутат Государственной думы России Николай Панков в своем канале «Пара слов» опубликовал пост, в котором проанализировал ситуацию в строительном комплексе Саратовской области.

- Проводил аналитику работы строительного комплекса в области. Думал, с чего начать. Новость о взятке в особо крупном размере чиновника из капстроя многое поставила на места.

Буквально сегодня обсуждали, что делает строительный комплекс для развития наших городов. Сколько платят застройщики налогов в бюджет, берут ли на себя строительство школ, детсадов и поликлиник или какие-то важные для жителей благотворительные проекты. В ответ звучало: у наших организаций недостаточно ресурсов. Специально уточнил у Леонида Писного, какой объем средств выделяется на строительство в области по разным объектам? Он правильно назвал, чуть больше 18 млрд руб. А вот сколько налогов строители заплатили в бюджет, и какая зарплата у рабочих, цифры не назвал никто.

Прошу пояснить налоговые органы, сколько же именно? Почему получается, что на стройки выходят не организации, имеющие значительный опыт и ресурсы, а те, что уже срывали госконтракты? Те, у кого не хватает финансов, техники, людей, и от которых низкая отдача по налогам? Насколько знаю, они даже не дают согласия включать их налоги в отчетность. Не знаю, правду ли говорят про одну организацию Дулепина, что финансирование измеряется миллиардами, а налоговая отдача – в 250 раз меньше? Или, например, почему организация «Трест 7» получает подряды в УКСе, хотя есть вопросы, как при таких мощностях «вытянуть» объекты?

И никто не может этого объяснить из чиновников. Ссылаются на то, что именно эти организации выигрывают торги. А вот арест в УКСе за взятки, считаю, объясняет, почему не выигрывают сильные, мощные строительные организации.

Прошу правоохранительные и налоговые органы провести комплексную проверку заключенных подрядов в строительной сфере. Может, в этом и будет ответ, почему бедно живем, — написал Николай Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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