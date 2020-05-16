2020-05-15T21:15:29+03:00
Общество

Более серьезных послаблений пока не будет: губернатор Радаев заявил о снятии карантина с Ершовского района

Нужно проанализировать причины формирования контактных очагов в Самойловском и Краснокутском районах
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области пока не придвидиться серьезных ослаблений в режиме самоизоляции.

- Неделя после майских праздников сопровождалась снижением некоторых ограничений в связи с пандемией коронавируса. Но о более серьезных послаблениях речь пока не идет, - заявил на заседании координационного совета 15 мая губернатор Саратовской области Радаев.

Он также объявил о снятии карантина с одного района и введении его в другом.

Карантин по новой инфекции снят в Ершовском районе, но вводится в Самойловском. Там выявлена вспышка инфицирования - сразу 14 зараженных, а всего — уже 38 человек с COVID-19.

- Очаговость проявляется в небольших муниципальных образованиях, где вроде не должно ее быть. Надо проанализировать, почему это происходит, — обратил внимание на ситуацию Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более серьезных послаблений пока не будет: губернатор Радаев заявил о снятии карантина с Ершовского района
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 16 мая 2020 года: выявлено 113 случаев
Панков обратился к правоохранителям и налоговикам с просьбой проверить заключение строительных подрядов в Саратовской области
C производства холодильников «Саратов» уволят только 200 рабочих
К июню в Саратовской области прогнозируются 30 тыс. официально безработных
ФСБ опубликовало видео задержания чиновника из УКС Саратовской области за взятку
Коронавирус в Саратове, последние новости на 15 мая 2020: в Самойловском районе введен карантин
Член ОП Ольга Сокольская: тротуар на Вольской уложен неправильно
На Танкистов легковушка протаранила фуру
Ученики 1-4 классов школ Саратова ушли на летние каникулы
В Аркадаке найден труп пенсионера в сгоревшей одежде
Продажа билетов в поезда с учетом социальной дистанции будет действовать до 28 мая
Министр Юлия Швакова о сроках восстановления экономики в Саратовской области: В лучшем случае, в начале 2021 года
В Саратове дети перестали совершать суицид
За два месяца в Саратовской области закрылись 1,8 тыс. предприятий
Назначен новый начальник Вольского военного института материального обеспечения
В столкновении Mitsubishi и грузовика под Энгельсом пострадали двое
В Саратове начали реконструкцию площади Кирова
В Саратовской области налоговые сборы упали на 33%
На администрацию Саратова завели дело за дороги без разметок
Школы Энгельса составили дополнительные списки выдачи пайков для школьников
Минэконом считает необходимым открыть непродовольственные магазины в Саратове
В Саратове раскрыто дело о многомиллионной взятке в сфере капстроительства
В Энгельсе мужчину уговорили не прыгать с балкона многоэтажки
Строительство высоток в центре Саратова могут запретить