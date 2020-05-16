Более серьезных послаблений пока не будет: губернатор Радаев заявил о снятии карантина с Ершовского района

16 Май 2020 2020-05-15T21:15:29+03:00

Нужно проанализировать причины формирования контактных очагов в Самойловском и Краснокутском районах

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В Саратовской области пока не придвидиться серьезных ослаблений в режиме самоизоляции.

- Неделя после майских праздников сопровождалась снижением некоторых ограничений в связи с пандемией коронавируса. Но о более серьезных послаблениях речь пока не идет, - заявил на заседании координационного совета 15 мая губернатор Саратовской области Радаев.

Он также объявил о снятии карантина с одного района и введении его в другом.

Карантин по новой инфекции снят в Ершовском районе, но вводится в Самойловском. Там выявлена вспышка инфицирования - сразу 14 зараженных, а всего — уже 38 человек с COVID-19.

- Очаговость проявляется в небольших муниципальных образованиях, где вроде не должно ее быть. Надо проанализировать, почему это происходит, — обратил внимание на ситуацию Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU