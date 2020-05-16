Более серьезных послаблений пока не будет: губернатор Радаев заявил о снятии карантина с Ершовского района
В Саратовской области пока не придвидиться серьезных ослаблений в режиме самоизоляции.
- Неделя после майских праздников сопровождалась снижением некоторых ограничений в связи с пандемией коронавируса. Но о более серьезных послаблениях речь пока не идет, - заявил на заседании координационного совета 15 мая губернатор Саратовской области Радаев.
Он также объявил о снятии карантина с одного района и введении его в другом.
Карантин по новой инфекции снят в Ершовском районе, но вводится в Самойловском. Там выявлена вспышка инфицирования - сразу 14 зараженных, а всего — уже 38 человек с COVID-19.
- Очаговость проявляется в небольших муниципальных образованиях, где вроде не должно ее быть. Надо проанализировать, почему это происходит, — обратил внимание на ситуацию Радаев.
ИСТОЧНИК KP.RU