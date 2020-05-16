Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 16 мая 2020 года: выявлено 113 случаев
Общее количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 16 мая 2020 года превысило 1,5 тыс. человек
Карта распространения коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова
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В Саратовской области на утро 16 мая стало известно о еще 113 случаях заражения коронавирусом.
По данным оперативного штаба региона, в общей сложности с начала эпидемии в регионе было зарегистрировано 1 526 зараженных.
Выздоровело уже 359 человек. Однако 31 скончался, в том числе семеро — непосредственно от коронавируса.
Наибольшее число заражений выявлено в Саратове — 317 случаев.
Распространение коронавируса в Саратовской области 15 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU