Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 16 мая 2020 года: выявлено 113 случаев

16 Май 2020 2020-05-16T00:20:16+03:00

Общее количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 16 мая 2020 года превысило 1,5 тыс. человек

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В Саратовской области на утро 16 мая стало известно о еще 113 случаях заражения коронавирусом.

По данным оперативного штаба региона, в общей сложности с начала эпидемии в регионе было зарегистрировано 1 526 зараженных.

Выздоровело уже 359 человек. Однако 31 скончался, в том числе семеро — непосредственно от коронавируса.

Наибольшее число заражений выявлено в Саратове — 317 случаев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/779260" frameborder="0"></iframe> Распространение коронавируса в Саратовской области 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU