C производства холодильников «Саратов» уволят только 200 рабочих
На заседании координационного совета при губернаторе зампред правительства Сергей Наумов заявил, что удалось резко сократить число работников, которых планировалось уволить на ЗАО «СЭПО».
-От «СЭПО» мы получили письмо, что они подавали на увольнение 900 человек, но теперь решено, что из них 700 остаются на предприятии, и только 200 будут к нам обращаться за пособием, - сказал Сергей Наумов.
Губернатор Валерий Радаев подчеркнул, что предприятие, производящие на «СЭПО» холодильники Саратов как можно скорее начало работать.
Напомним, решающую роль в возобновлении закрытого производства саратовских холодильников сыграл спикер Госдумы, Вячеслав Володин.
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ИСТОЧНИК KP.RU