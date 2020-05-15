C производства холодильников «Саратов» уволят только 200 рабочих

15 Май 2020 2020-05-15T19:20:59+03:00

К увольнению на «СЭПО» планировалось 900 человек

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На заседании координационного совета при губернаторе зампред правительства Сергей Наумов заявил, что удалось резко сократить число работников, которых планировалось уволить на ЗАО «СЭПО».

-От «СЭПО» мы получили письмо, что они подавали на увольнение 900 человек, но теперь решено, что из них 700 остаются на предприятии, и только 200 будут к нам обращаться за пособием, - сказал Сергей Наумов.

Губернатор Валерий Радаев подчеркнул, что предприятие, производящие на «СЭПО» холодильники Саратов как можно скорее начало работать.

Напомним, решающую роль в возобновлении закрытого производства саратовских холодильников сыграл спикер Госдумы, Вячеслав Володин.

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ИСТОЧНИК KP.RU