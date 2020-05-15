2020-05-15T18:51:31+03:00
Общество

К июню в Саратовской области прогнозируются 30 тысяч официально безработных

С начала 2020 года количество безработных в Саратовской области выросло на 14 тысяч человек
Екатерина Семенова
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Сергей НаумовСергей Наумов
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На 1 января в Саратовской области стояли на учете в службе занятости 10050 безработных.

На 15 мая 2020 года их уже 23 834.

Об этом на заседании координационного совета при губернаторе заявил зампред Сергей Наумов.

Он пояснил, что примерно такие же цифры роста безработицы по Самаре и Пензе.

Рост количества безработных по сравнению с 1 апреля увеличился в 2,2 раза, что соответствует тенденции по России.

- К сожалению, мы ожидаем дальнейшее увеличение численности безработных. К концу мая - до 28-30 тыс. человек, наш прогноз. И тогда уровень безработицы составит 2,1%, - заявил Наумов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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