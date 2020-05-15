2020-05-15T18:26:27+03:00
Происшествия

ФСБ опубликовало видео задержания чиновника из УКС Саратовской области за взятку

Сумма взятки - 5 млн рублей
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УФСБ Саратов, взятка в УКСе.

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Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело о многомиллионной взятке направлено в суд.

Обвиняемым выступает сотрудник ГКУ Саратовской области «Управление капитального строительства». По версии следствия, в 2016 году он решил посодействовать коммерческой фирме победить в аукционе по поставке оборудования для строящегося объекта. Заказчиком строительства с 2014 года являлся комитет капстроительства (сейчас ГКУ «УКС»).

Сделка состоялась, победа в аукционе была одержана, коммерческое предприятие заключило два контракта на сумму более 68 млн рублей.

В феврале 2019 года, когда сотрудник УКС получил обещанную сумму в 5 млн рублей, его задержали сотрудники УФСБ региона. Сдал взяточника директор коммерческой фирмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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