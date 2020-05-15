ФСБ опубликовало видео задержания чиновника из УКС Саратовской области за взятку
УФСБ Саратов, взятка в УКСе.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело о многомиллионной взятке направлено в суд.
Обвиняемым выступает сотрудник ГКУ Саратовской области «Управление капитального строительства». По версии следствия, в 2016 году он решил посодействовать коммерческой фирме победить в аукционе по поставке оборудования для строящегося объекта. Заказчиком строительства с 2014 года являлся комитет капстроительства (сейчас ГКУ «УКС»).
Сделка состоялась, победа в аукционе была одержана, коммерческое предприятие заключило два контракта на сумму более 68 млн рублей.
В феврале 2019 года, когда сотрудник УКС получил обещанную сумму в 5 млн рублей, его задержали сотрудники УФСБ региона. Сдал взяточника директор коммерческой фирмы.
ИСТОЧНИК KP.RU