Коронавирус в Саратове, последние новости на 15 мая 2020: В Самойловском районе введен карантин
На заседании координационного совета при губернаторе Саратовской области15 мая было заявлено о снятии карантина с одного района и введении его в другом.
- Неделя после майских праздников сопровождалась снижением некоторых ограничений в связи с пандемией коронавируса. Но о более серьезных послаблениях речь пока не идет. Ситуация остается напряженной в стране. Наш регион не входит в число территорий с наиболее высокой распространением инфекции, задача - сдержать рост, - заметил на совещании координационного совета по коронавирусу губернатор Валерий Радаев.
Он заявил, что снимается карантин по новой инфекции в Ершовском районе, но вводится - в Самойловском. Напомним, накануне там выявлена вспышка инфицирования коронавирусом. За последние сутки там сразу 14 зараженных, а всего - уже 38
- Прошу обратить внимание специалистов и экспертов. Вынуждены принимать решение по Самойловскому району. Очаговость проявляется в небольших муниципальных образованиях, где вроде не должно ее быть. Надо проанализировать, почему это происходит. Просьба подумать, как это возможно, - обратил внимание на ситуацию Радаев.
ИСТОЧНИК KP.RU