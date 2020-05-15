Коронавирус в Саратове, последние новости на 15 мая 2020: В Самойловском районе введен карантин

15 Май 2020 2020-05-15T18:38:03+03:00

Изменить размер текста: A A

На заседании координационного совета при губернаторе Саратовской области15 мая было заявлено о снятии карантина с одного района и введении его в другом.

- Неделя после майских праздников сопровождалась снижением некоторых ограничений в связи с пандемией коронавируса. Но о более серьезных послаблениях речь пока не идет. Ситуация остается напряженной в стране. Наш регион не входит в число территорий с наиболее высокой распространением инфекции, задача - сдержать рост, - заметил на совещании координационного совета по коронавирусу губернатор Валерий Радаев.

Он заявил, что снимается карантин по новой инфекции в Ершовском районе, но вводится - в Самойловском. Напомним, накануне там выявлена вспышка инфицирования коронавирусом. За последние сутки там сразу 14 зараженных, а всего - уже 38

- Прошу обратить внимание специалистов и экспертов. Вынуждены принимать решение по Самойловскому району. Очаговость проявляется в небольших муниципальных образованиях, где вроде не должно ее быть. Надо проанализировать, почему это происходит. Просьба подумать, как это возможно, - обратил внимание на ситуацию Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU