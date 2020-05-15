На Танкистов легковушка протаранила фуру
В Кировском районе Саратова произошло ДТП с участием грузовика.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла на улице Танкистов.
Предварительно установлено, что 33-летний водитель автомобиля Toyota не справился с управлением. Легковушка врезалась в припаркованный грузовик Volvo.
Водитель легковушки отказался от осмотра медиками скорой помощи.
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ИСТОЧНИК KP.RU