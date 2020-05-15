2020-05-15T17:13:38+03:00
Общество

Ученики 1-4 классов школ Саратова ушли на летние каникулы

Остальные школьники закончат год 22 и 29 мая
Екатерина Семенова
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Сегодня, 15 мая, младшеклассники в Саратове закончили учебный год.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, на каникулы отправились более 38 тыс. детей из 1 338 классов.

Ученики 5-8 классов закончат учебу 22 мая, а 9-11 классов — 29 мая.

Тем не менее продолжается внеурочная деятельность: консультации, мастер-классы, развивающие занятия. Они ведутся онлайн.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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