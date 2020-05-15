Ученики 1-4 классов школ Саратова ушли на летние каникулы
Сегодня, 15 мая, младшеклассники в Саратове закончили учебный год.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, на каникулы отправились более 38 тыс. детей из 1 338 классов.
Ученики 5-8 классов закончат учебу 22 мая, а 9-11 классов — 29 мая.
Тем не менее продолжается внеурочная деятельность: консультации, мастер-классы, развивающие занятия. Они ведутся онлайн.
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ИСТОЧНИК KP.RU