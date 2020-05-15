Министр Юлия Швакова о сроках восстановления экономики в Саратовской области: В лучшем случае, в начале 2021 года

15 Май 2020 2020-05-15T16:42:01+03:00

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На брифинге 15 мая министр экономики Саратовской области Юлия Швакова озвучила прогнозы по восстановлению после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также о ситуации с незавершенными инвестиционными проектами.

- Сегодня трудно делать прогнозы, ситуация меняется ежедневно, причем не столько в области, а во всем мире. Портфель инвестпроектов в регионе сохранен, никто пока не заявил, что откладывает или отменяет проекты в регионе. Есть сложности с финансированием, но они были и до пандемии. По крупным проектам нет информации, что кто-то меняет свои планы, — сказала Юлия Швакова.

Она считает, что от коронавируса пострадали все сферы бизнеса, но в большей степени те, кто до сих пор не может начать работу.

- Мое мнение, что пострадали все, в той или иной мере. Определен федеральный перечень по 39 ОКВЭДам. По-моему, больше всего пострадали те, кто и сейчас ограничен в деятельности, — считает Швакова.

Она озвучила варианты развития событий и сроки выхода экономики на уровень «докоронавирусного» 2019 года.

- Сегодня три варианта предварительных прогнозов, ждем сценарии от федерального правительства, в соответствии с которым будем планировать свой бюджет.

Пока видим по оптимистичному сценарию снижение ВРП прогнозируется на уровне 1%, при негативном — до -10%, умеренный — около 5% снижения ВРП.

Многое зависит от продолжительности карантина.

Позитивный сценарий возврата экономики региона к уровню 2019 года — I квартал 2021 года. Негативный — восстановление на уровень 2019 года займет время вплоть до 2023 года.

ИСТОЧНИК KP.RU