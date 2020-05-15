2020-05-15T16:38:03+03:00
Экономика

За два месяца в Саратовской области закрылись 1,8 тыс. предприятий

Вновь зарегистрировались — 600
Екатерина Семенова
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В Саратовской области за март — апрель закрылись 1 811 предприятий.

Однако, по словам руководителя Федеральной налоговой службы РФ по Саратовской области, за тот же период прошлого года закрылось на 117 предприятий больше.

В то же время идет процесс регистрации новых юридических лиц. Несмотря на то, что их число меньше в два раза, чем в марте прошлого года, тем не менее изъявили желание работать 600 организаций.

Большинство из них — в тех отраслях, кто нуждается в поддержке государства.

Министр экономического развития Юлия Швакова предположила, что предприятия не создаются заново, а перерегистрируются. Причиной этого может быть надежда бизнесменов получить региональные меры поддержки, если они не попадают под федеральные.

Сейчас идет процесс ожидания, какие меры поддержки еще будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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