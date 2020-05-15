Назначен новый начальник Вольского военного института материального обеспечения

15 Май 2020 2020-05-15T16:15:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Назначен новый начальник филиала военной академии материально-технического обеспечения в Вольске. Им стал Вячеслав Зеньков.

Сегодня, 15 мая, губернатор Саратовской области Валерий Радаев встретился с ним и начальником военного института военной академии материально-технического обеспечения (г. Санкт-Петербург) Сергеем Рихелем.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, Радаев поблагодарил Рихеля, который в течение пяти лет возглавлял Вольский институт, за сотрудничество в части военно-патриотического воспитания, а также за поддержку, что вуз оказывал району.

- Институт стал образцовым, сегодня сюда приезжают учиться со всех регионов России, — отметил губернатор.

Он пожелал Зенькову успешной службы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU