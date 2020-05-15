В столкновении Mitsubishi и грузовика под Энгельсом пострадали двое

15 Май 2020 2020-05-15T16:36:55+03:00

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Сегодня, 15 мая, около 12:20 на 392-м км трассы, ведущей из Самары в Волгоград, в Энгельсском районе 45-летний водитель Mitsubishi Outlander устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, мужчина разворачивался, но не предоставил преимущества на дороге ГАЗ-173412 под управлением 36-летнего гражданина, который ехал в том же направлении, что и он.

В больницу обратились пассажиры иномарки в возрасте 71 и 8 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU