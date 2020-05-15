2020-05-15T16:35:47+03:00
Общество

В Саратове начали реконструкцию площади Кирова

Идут подготовительные работы
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня, 15 мая, мэр Саратова Михаил Исаев вместе с чиновниками провел совещание на площади Кирова, где идет реконструкция в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, оттуда убрали несколько торговых павильонов, идут подготовительные работы. Представители ООО «КВС» ремонтируют подземные коммуникации фонтана «Одуванчик».

Мэр рассказал, что до понедельника будет развернута строительная площадка, граждане смогут проходить в безопасной зоне.

Михаил Исаев побывал на проспекте Кирова, где модернизируют фонтан «Мелодия». По словам строителей, работы идут по графику. Его будут запускать в июле.

Напомним, проспект и площадь Кирова являются частью восьмикилометрового пешеходного кольца, которое предложил создать несколько лет назад председатель Госдумы Вячеслав Володин. С тех пор была обновлена Волжская улица, бульвар по улице Рахова, проспект Кирова, начали обустраивать пляж на Новой набережной.

В этом году будет благоустроена площадь Кирова и бульвар на 2-й Садовой улице.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Член ОП Ольга Сокольская: тротуар на Вольской уложен неправильно
На Танкистов легковушка протаранила фуру
Ученики 1-4 классов школ Саратова ушли на летние каникулы
В Аркадаке найден труп пенсионера в сгоревшей одежде
Продажа билетов в поезда с учетом социальной дистанции будет действовать до 28 мая
Министр Юлия Швакова о сроках восстановления экономики в Саратовской области: В лучшем случае, в начале 2021 года
В Саратове дети перестали совершать суицид
За два месяца в Саратовской области закрылись 1,8 тыс. предприятий
Назначен новый начальник Вольского военного института материального обеспечения
В столкновении Mitsubishi и грузовика под Энгельсом пострадали двое
В Саратове начали реконструкцию площади Кирова
В Саратовской области налоговые сборы упали на 33%
На администрацию Саратова завели дело за дороги без разметок
Школы Энгельса составили дополнительные списки выдачи пайков для школьников
Минэконом считает необходимым открыть непродовольственные магазины в Саратове
В Саратове раскрыто дело о многомиллионной взятке в сфере капстроительства
В Энгельсе мужчину уговорили не прыгать с балкона многоэтажки
Строительство высоток в центре Саратова могут запретить