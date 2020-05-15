В Саратове начали реконструкцию площади Кирова

15 Май 2020 2020-05-15T16:35:47+03:00

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Сегодня, 15 мая, мэр Саратова Михаил Исаев вместе с чиновниками провел совещание на площади Кирова, где идет реконструкция в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, оттуда убрали несколько торговых павильонов, идут подготовительные работы. Представители ООО «КВС» ремонтируют подземные коммуникации фонтана «Одуванчик».

Мэр рассказал, что до понедельника будет развернута строительная площадка, граждане смогут проходить в безопасной зоне.

Михаил Исаев побывал на проспекте Кирова, где модернизируют фонтан «Мелодия». По словам строителей, работы идут по графику. Его будут запускать в июле.

Напомним, проспект и площадь Кирова являются частью восьмикилометрового пешеходного кольца, которое предложил создать несколько лет назад председатель Госдумы Вячеслав Володин. С тех пор была обновлена Волжская улица, бульвар по улице Рахова, проспект Кирова, начали обустраивать пляж на Новой набережной.

В этом году будет благоустроена площадь Кирова и бульвар на 2-й Садовой улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU