В Саратовской области налоговые сборы упали на 33%

15 Май 2020 2020-05-15T15:54:47+03:00

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Снижение налоговых поступлений за апрель зафиксировано на уровне около 33%.

Как сообщила руководитель Федеральной налоговой службы РФ по Саратовской области Елена Краснова, поступило около 6,3 млрд рублей, что примерно на 3,2 млрд ниже запланированного.

В мае ожидается снижение поступлений на 20%. Однако Елена Краснова выразила надежду, что этот месяц окажется все же более позитивным из-за частичного возобновления работы ряда отраслей, например, промышленности.

Кроме того она сообщила, что за второй квартал 2020 года наиболее пострадавшими отраслям в Саратовской области будут списаны платежи порядка на 2,6 млрд рублей. Это по 500 млн в федеральный и региональный бюджеты, а остальное — страховые взносы.

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ИСТОЧНИК KP.RU