На администрацию Саратова завели дело за дороги без разметок
Госинспекторы отдела дорожного надзора Саратовской ГИБДД обследовали местные дороги в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Переходи правильно».
Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, были выявлены участки дорог, где нет горизонтальных и вертикальных разметок.
Фото городской ГИБДД
Это является нарушением технических требований, которые установлены Государственным стандартом.
В отношении администрации города возбуждено административное дело. Госавтоинспекция выдала предписание об устранении выявленных нарушений.
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ИСТОЧНИК KP.RU