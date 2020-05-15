На администрацию Саратова завели дело за дороги без разметок

15 Май 2020 2020-05-15T16:31:00+03:00

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Госинспекторы отдела дорожного надзора Саратовской ГИБДД обследовали местные дороги в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Переходи правильно».

Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, были выявлены участки дорог, где нет горизонтальных и вертикальных разметок.

Фото городской ГИБДД

Это является нарушением технических требований, которые установлены Государственным стандартом.

В отношении администрации города возбуждено административное дело. Госавтоинспекция выдала предписание об устранении выявленных нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU