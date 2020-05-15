2020-05-15T15:43:25+03:00
Общество

Школы Энгельса составили дополнительные списки выдачи пайков для школьников

Ученики 9–11 классов могут получить продуктовые наборы до 28 мая
Ольга Симонова
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В администрации Энгельсского района прокомментировали публикацию «КП-Саратов» о жалобах жителей на невыдачу пайков школьникам.

- В школах района 6 апреля проводилась выдача продуктовых наборов за период дистанционного режима обучения в марте — апреле текущего года. Наборы получали обучающиеся, родители которых подали заявление на предоставление меры социальной поддержки в виде питания на 2019/2020 учебный год, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе администрации.

Также с того дня, 6 апреля, школы составили дополнительные списки учеников, имеющих право на получение пайка, по заявлениям родителей. При формировании также учитывалось, что срок действия документов, например, удостоверения многодетной семьи, продлен до 1 ноября 2020 года.

Продуктовые наборы по допсписку за дни дистанционного обучения в апреле 2020 года, а также за дни обучения в мае 2020 года будут выдавать:

- до 24 мая для обучающихся 5-8 классов;

- до 28 мая для обучающихся 9-11 классов.

Срок выдачи для учеников 1-4 классов завершился сегодня, 15 мая.

Время выдачи пайков определяет сама школа и питающая организация.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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