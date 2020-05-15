Минэконом считает необходимым открыть непродовольственные магазины в Саратове
В Саратовской области разработан очередной пакет мер поддержки для предпринимателей.
Как сообщила на брифинге министр экономического развития региона Юлия Швакова, он, в частности, предусматривает помощь самозанятым гражданам.
С 1 июля особый режим для самозанятых будет распространяться и на Саратовскую область. Граждане смогут легализовать свой бизнес на льготных условиях. При этом им предложен стартовый капитал в сумме МРОТ, чтобы за счет него совершать основные платежи.
Кроме того, министр отметила, что можно было бы обратиться в Роспотребнадзор, чтобы согласовать условия для открытия непродовольственных магазинов. Пусть требования для них были бы жесткими, но все равно им бы дали возможность работать.
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ИСТОЧНИК KP.RU