В Саратове раскрыто дело о многомиллионной взятке в сфере капстроительства

15 Май 2020 2020-05-15T16:22:52+03:00

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В Саратове завершено расследование коррупционного преступления в сфере строительства.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело о многомиллионной взятке направлено в суд.

Обвиняемым выступает сотрудник ГКУ Саратовской области «Управление капитального строительства». По версии следствия, в 2016 году он решил посодействовать коммерческой фирме победить в аукционе по поставке оборудования для строящегося объекта. Заказчиком строительства с 2014 года являлся комитет капстроительства (сейчас ГКУ «УКС»).

За 5 млн рублей обвиняемый должен был подделать документы для электронных аукционов, якобы несколько фирм подали заявки, что создавало видимость конкуренции. Однако победа по умолчания должна была достаться взяткодателю.

Первоначально директор фирмы согласился, но впоследствии сообщил правоохранителям.

Сделка состоялась, победа в аукционе была одержана, коммерческое предприятие заключило два контракта на сумму более 68 млн рублей.

В феврале 2019 года, когда сотрудник УКС получил обещанную сумму в 5 млн рублей, его задержали сотрудники УФСБ региона.

Свою вину гражданин не признал, но собранных доказательств хватило, чтобы отправить его под суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU