В Энгельсе мужчину уговорили не прыгать с балкона многоэтажки

15 Май 2020 2020-05-15T16:18:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 15 мая, в Энгельсе неадекватный 30-летний мужчина пытался спрыгнуть с балкона многоэтажки.

По данным портала «ЧП Саратов», прибывшие сотрудники облспаса вместе с полицией уговорили его не делать этого. Гражданин слез с балкона, его передали правоохранителям.

На месте также работали медики скорой помощи. Обстоятельства выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU