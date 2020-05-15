2020-05-15T16:18:33+03:00
Происшествия

В Энгельсе мужчину уговорили не прыгать с балкона многоэтажки

Гражданина передали сотрудникам полиции
Дарья Вострикова
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Сегодня, 15 мая, в Энгельсе неадекватный 30-летний мужчина пытался спрыгнуть с балкона многоэтажки.

По данным портала «ЧП Саратов», прибывшие сотрудники облспаса вместе с полицией уговорили его не делать этого. Гражданин слез с балкона, его передали правоохранителям.

На месте также работали медики скорой помощи. Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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