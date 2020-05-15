В Энгельсе мужчину уговорили не прыгать с балкона многоэтажки
Гражданина передали сотрудникам полиции
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Сегодня, 15 мая, в Энгельсе неадекватный 30-летний мужчина пытался спрыгнуть с балкона многоэтажки.
По данным портала «ЧП Саратов», прибывшие сотрудники облспаса вместе с полицией уговорили его не делать этого. Гражданин слез с балкона, его передали правоохранителям.
На месте также работали медики скорой помощи. Обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU