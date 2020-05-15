2020-05-15T15:21:42+03:00
Общество

Строительство высоток в центре Саратова могут запретить

Фракция «Единая Россия» в Саратовской областной думе предложит внести изменения в закон
Ольга Симонова
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В центре Саратова могут запретить возводить высотные дома.

Фракция «Единая Россия» в Саратовской областной думе предложит внести изменения в областной закон о регулировании градостроительной деятельности. Об этом в своем канале «Пара слов» рассказал депутат Госдумы Николай Панков.

- Уже поднимал вопрос о необходимости устранить «лазейки» в законодательстве, допускающие строительство высоток в центре города. Подобные «резервации» не позволяют создать качественные условия для жизни людей. Слишком большая нагрузка ложится на коммунальную инфраструктуру, негде устроить зеленую зону или парковку, — написал Панков.

Также он отметил, что поступает очень много жалоб на нехватку мест в школах, детсадах, на очереди в поликлиники.

- Уже давно приняты ограничивающие этажность нормы, но высотки продолжают строить и планировать. Застройщики получают огромную прибыль, а город и область, отдав землю, не получают ничего, — отмечает Николай Панков.

Он привел в пример дома на улицах Московская, Рамаева и других.

Депутат ГД заявил, что сегодня вместе с фракцией «Единой России» в областной думе, минстроем, администрацией города и строителями обсуждали совместные шаги по решению проблемы.

- Пришли к единому мнению, что в областной закон о регулировании градостроительной деятельности нужно вносить изменения. Сейчас он допускает в ряде случаев отклонения от установленных предельных параметров по этажности. Как показала практика, кто-то этим ловко пользуется. Бывает, и для различных махинаций и коррупционных схем. Было бы правильно, чтобы установленные нормы были обязательны для всех без исключения. А если появятся высотные проекты, которые действительно перспективны для развития города и полезны для жителей, то вопрос по ним может решаться через областную думу. Такое предложение поддержал и глава Саратова Михаил Исаев, отметив, что это исключит возможность двоякого толкования закона.

Думаю, эти изменения в законодательство фракция «Единой России» вынесет уже на ближайшее заседание областной Думы. И депутаты, и городская власть, и специалисты настроены решительно. Нужен эффективный законодательный механизм, чтобы строительство не просто помогало кому-то получить прибыль, но и было направлено на развитие города и создание комфортных условий для жизни людей, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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