Покровчане жалуются на разбитые дороги после строительства детского сада
Жители Энгельса жалуются на разбитые дороги после строительства детского сада «Умка». Пост об этом появился в аккаунте «Саратовский треш» в соцсети Instagram.
- Дороги разбили большегрузами строительной компании «Кронверк». Арматура торчит, отсутствуют тротуары и благоустройство. При возведении детского сада разворотили придомовую территорию двух домов. Застройщик детсада не устраняет добровольно свои огрехи, — написали участники инициативной группы ЖК «Шурова гора».
Разбитые дороги Энгельса. Фото с Instagram-аккаунта «Саратовский треш»
Местные жители также добавляют, что чувствуют, будто живут «на испытательном полигоне строительной компании “Кронверк”», и уточняют, что в поселке Солнечный-2 другая ситуация.
Стоит отметить, что по этим дорогам едут не только жители домов на Шуровой горе, но и транзитный транспорт. Многие автомобилисты там объезжают пробку на Лесозаводской при подъезде к мосту Саратов — Энгельс.
Дороги на Шуровой горе в Энгельсе.
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ИСТОЧНИК KP.RU