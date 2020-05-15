2020-05-15T15:11:47+03:00
Общество

Покровчане жалуются на разбитые дороги после строительства детского сада

Инициативная группа «ЖК «Шурова гора» винит во всем строительную компанию «Кронверк»
Ольга Симонова
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Разбитые дороги Энгельса. Фото с Instagram-аккаунта «Саратовский треш»Разбитые дороги Энгельса. Фото с Instagram-аккаунта «Саратовский треш»
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Жители Энгельса жалуются на разбитые дороги после строительства детского сада «Умка». Пост об этом появился в аккаунте «Саратовский треш» в соцсети Instagram.

- Дороги разбили большегрузами строительной компании «Кронверк». Арматура торчит, отсутствуют тротуары и благоустройство. При возведении детского сада разворотили придомовую территорию двух домов. Застройщик детсада не устраняет добровольно свои огрехи, — написали участники инициативной группы ЖК «Шурова гора».

Разбитые дороги Энгельса. Фото с Instagram-аккаунта «Саратовский треш»

Разбитые дороги Энгельса. Фото с Instagram-аккаунта «Саратовский треш»

Местные жители также добавляют, что чувствуют, будто живут «на испытательном полигоне строительной компании “Кронверк”», и уточняют, что в поселке Солнечный-2 другая ситуация.

Стоит отметить, что по этим дорогам едут не только жители домов на Шуровой горе, но и транзитный транспорт. Многие автомобилисты там объезжают пробку на Лесозаводской при подъезде к мосту Саратов — Энгельс.

Дороги на Шуровой горе в Энгельсе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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