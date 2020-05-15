Покровчане жалуются на разбитые дороги после строительства детского сада

15 Май 2020 2020-05-15T15:11:47+03:00

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Жители Энгельса жалуются на разбитые дороги после строительства детского сада «Умка». Пост об этом появился в аккаунте «Саратовский треш» в соцсети Instagram.

- Дороги разбили большегрузами строительной компании «Кронверк». Арматура торчит, отсутствуют тротуары и благоустройство. При возведении детского сада разворотили придомовую территорию двух домов. Застройщик детсада не устраняет добровольно свои огрехи, — написали участники инициативной группы ЖК «Шурова гора».

Разбитые дороги Энгельса. Фото с Instagram-аккаунта «Саратовский треш»

Местные жители также добавляют, что чувствуют, будто живут «на испытательном полигоне строительной компании “Кронверк”», и уточняют, что в поселке Солнечный-2 другая ситуация.

Стоит отметить, что по этим дорогам едут не только жители домов на Шуровой горе, но и транзитный транспорт. Многие автомобилисты там объезжают пробку на Лесозаводской при подъезде к мосту Саратов — Энгельс.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/779303" frameborder="0"></iframe> Дороги на Шуровой горе в Энгельсе.

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ИСТОЧНИК KP.RU