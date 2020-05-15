Коронавирус в Саратове: скончались еще четыре человека
Общее количество умерших с диагнозом COVID-19 составило 31 человек
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В Саратовской области с начала эпидемии коронавируса выздоровели 359 человек из числа заболевших. Напомним, сегодня, 15 мая, их число составила 1 526 человек.
533 пациента находятся на амбулаторном лечении на дому. Из 603 больных, находящихся на стационарном лечении, 91 человек на кислородной поддержке, 32 пациента — на ИВЛ.
Семь человек с начала эпидемии скончались от коронавируса. Еще у 24 инфицированных наступил летальный исход от иной тяжелой патологии.
ИСТОЧНИК KP.RU