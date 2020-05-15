Полиция начала проверку сообщений о лже-газовиках, которые ходят по домама стариков в Ершовском районе

15 Май 2020 2020-05-15T14:58:07+03:00

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В пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области сообщили "КП-Саратов", что по фактам, изложенным в публикации, проводится проверка.

Ранее в «Комсомольскую правду» — Саратов» обратилась читательница, которая рассказала, что в закрытом на карантин из-за коронавируса Ершовском районе по домам ходят неизвестные под видом газовиков.

По ее словам, они обманывают всех, что карантин закончился.

- Доверчивые старики пускают их в дом, — рассказала женщина, у которой родственники живут в Ершовском районе.

Она боится, что помимо того, что это могут быть мошенники, пожилым людям могут занести коронавирус, ведь район закрыт на карантин, там большое число заболевших (по данным на утро 15 мая — 135 — прим. ред) и их количество продолжает расти.

ИСТОЧНИК KP.RU