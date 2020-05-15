Началась подготовка к старту проекта «Билет в будущее»

15 Май 2020 2020-05-15T14:52:07+03:00

В 2020 году вход на онлайн-платформу станет доступным для всех

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Представителям регионов посредством вебинаров расскажут о реализации проекта по ранней профессиональной ориентации для учеников 6–11-х классов «Билет в будущее».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, старт проекта запланирован на июнь 2020 года. Он реализуется Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на основании перечня поручений президента России по итогам встречи с участниками всероссийского форума «Наставник» и в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».

В конце 2019 года, когда на платформе насчитывалось около миллиона пользователей, Саратовская области победила в конкурсе и вошла в число 36 регионов, которые реализовали проект.

- В прошлом году более 16 тыс. школьников 6–11 классов 200 школ региона приняли участие в проекте. В их число вошли 80 детей с ограниченными возможностями здоровья, — отметили в Минобразе.

Проект состоит из трех этапов: профориентационной диагностики, практических мероприятий и выдачи индивидуальных рекомендаций.

В этом году вход на онлайн-платформу «Билет в будущее» станет доступным для всех.

Без регистрации можно будет пройти тесты на погружение в профессию, узнать о востребованных навыках и многое другое. Чтобы поучаствовать в полном цикле проекта, придется авторизоваться.

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ИСТОЧНИК KP.RU