ГИБДД в Саратове начала рейды «Тонировка» и «Нетрезвый водитель»
Усиленные наряды будут проверять водителей на алкоголь, а машины – на светопропускаемость стекол
Наряды ГИБДД уже получили задания по проверке тонировки и пьяных водителей в Саратове
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Начиная с вечера 15 мая по 16 мая в Саратове пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
ГИБДД просит своевременно сообщать о пьяных за рулем.
Таким лихачам «светит» лишение прав до двух лет и штраф в 30 тыс. рублей. За повторную пьяную езду - уголовная ответственность.
Также 15 и 16 мая в Саратове проводится мероприятия «Тонировка», Неправильно тонированные передние стекла машин обойдутся нарушителям в пятьсот рублей штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU