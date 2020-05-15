2020-05-15T13:57:07+03:00
Общество

ГИБДД в Саратове начала рейды «Тонировка» и «Нетрезвый водитель»

Усиленные наряды будут проверять водителей на алкоголь, а машины – на светопропускаемость стекол
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Наряды ГИБДД уже получили задания по проверке тонировки и пьяных водителей в СаратовеНаряды ГИБДД уже получили задания по проверке тонировки и пьяных водителей в Саратове
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Начиная с вечера 15 мая по 16 мая в Саратове пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

ГИБДД просит своевременно сообщать о пьяных за рулем.

Таким лихачам «светит» лишение прав до двух лет и штраф в 30 тыс. рублей. За повторную пьяную езду - уголовная ответственность.

Также 15 и 16 мая в Саратове проводится мероприятия «Тонировка», Неправильно тонированные передние стекла машин обойдутся нарушителям в пятьсот рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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