В Саратове без воды остались две улицы

15 Май 2020 2020-05-15T12:56:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 15 мая, из-за работ на коммуникациях в Саратове без воды остались жители Большой Горной улицы на участке от Рахова до Чапаева и Соколовой, на участке от Рогожина до Горького.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в ООО «КВС».

Водоснабжение вернется ориентировочно до 20:00.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU