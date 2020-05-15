В Саратове без воды остались две улицы
Водоснабжение вернется ориентировочно до 20:00
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Сегодня, 15 мая, из-за работ на коммуникациях в Саратове без воды остались жители Большой Горной улицы на участке от Рахова до Чапаева и Соколовой, на участке от Рогожина до Горького.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в ООО «КВС».
Водоснабжение вернется ориентировочно до 20:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU