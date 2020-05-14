2020-05-15T12:47:22+03:00
Общество

Наталья Кривенцова: Важно, что в такой ситуации правительство заботится о своих гражданах

Ольга Симонова
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Наталья КривенцоваНаталья Кривенцова
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Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны заявил о новых мерах поддержки в условиях распространения коронавируса.

Так, дополнительную поддержку окажут семьям с детьми, на каждого ребенка от 3 до 16 лет будет выплачено по 10 тыс. рублей. Для выплат родителям или опекунам надо написать электронное заявление. В общей сложности такую поддержку окажут 27 млн детей.

Инициативу президента прокомментировала ответственный секретарь Саратовского отделения Национальной родительской ассоциации Наталья Кривенцова.

- Замечательно, что теперь не делят на работающих родителей и тех, кто потерял работу или не был трудоустроен в период распространения коронавируса. Ведь в семьях бывают разные ситуации, разный доход, но в каждой семье ребенок остается ребенком и требуется финансовая поддержка для его воспитания. А в нынешней ситуации она особенно весома, — отметила Кривенцова.

Она заявила, что хочет, чтобы механизм выплаты был гладким и спокойным.

По словам ответственного секретаря Саратовского отделения Национальной родительской ассоциации, крайне важно, что такую поддержку окажут семьям, где воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Ведь во многих таких семьях воспитывается не один ребенок и даже не двое.

- Сейчас каждый родитель, каждая семья благодарна за финансовую поддержку. Очень важно, что в такой нелегкой во всем мире ситуации правительство заботится о своих гражданах, — заключила Наталья Кривенцова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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